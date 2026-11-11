Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 186,00 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Datadog A-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,62 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100'165 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 98,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 04.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885.65 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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