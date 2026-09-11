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11.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 220,66 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 220,66 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,40 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,72 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 173'133 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 55,49 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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