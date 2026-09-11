Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Datadog A legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 222,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 225,26 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 221,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'482 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Datadog A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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