Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Kurseinbussen

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 250,95 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 246,73 USD. Bei 256,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 454'016 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 292,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 14,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 155,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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