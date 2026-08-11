Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 253,44 USD.
Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 253,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 246,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269'309 Datadog A-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 12.08.2027.
In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
20:27
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.