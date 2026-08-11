Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit roter Tendenz

Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 253,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 246,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269'309 Datadog A-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 12.08.2027.

In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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