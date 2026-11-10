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10.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 175,11 USD abwärts.
Die Datadog A-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 175,11 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'507 Punkten steht. Bei 173,55 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 176,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338'612 Datadog A-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 71,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 43,91 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 885.65 Mio. USD umgesetzt.
Die Datadog A-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,75 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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