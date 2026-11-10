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10.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Datadog A zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 181,21 USD zu.
Das Papier von Datadog A konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 181,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 182,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 176,93 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115'009 Datadog A-Aktien.
Bei 300,43 USD markierte der Titel am 13.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 45,80 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 885.65 Mio. USD umgesetzt.
Datadog A wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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