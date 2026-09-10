Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Donnerstagabend schwächer

Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 223,28 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten realisiert. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,51 USD nach. Mit einem Wert von 221,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 296'342 Datadog A-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 56,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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