Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Donnerstagabend schwächer
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 223,28 USD ab.
Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 223,28 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten realisiert. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 219,51 USD nach. Mit einem Wert von 221,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 296'342 Datadog A-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 56,01 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
10.09.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Donnerstagabend schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.