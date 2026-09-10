Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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10.09.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 224,27 USD abwärts.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 224,27 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten realisiert. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 219,51 USD. Bei 221,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 140'687 Datadog A-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,36 Prozent. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 56,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,53 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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