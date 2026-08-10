Datadog A Aktie News: Datadog A springt am Montagabend hoch

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 20:26 Uhr 9,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 257,78 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 871'754 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Bei 292,35 USD markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 14,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Mit Abgaben von 61,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,52 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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