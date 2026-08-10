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10.08.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Datadog A ein

Datadog A Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Datadog A ein

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 248,30 USD.

Datado a
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Um 16:28 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 248,30 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 250,00 USD. Bei 231,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 250'106 Aktien.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,74 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 60,44 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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