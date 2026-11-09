Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 179,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 181,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 397'177 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Gewinne von 67,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 45,28 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 885.65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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