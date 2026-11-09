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09.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A verteidigt am Montagnachmittag Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 178,97 USD.
Die Datadog A-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 178,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. Bei 181,68 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 176,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,37 USD. Zuletzt wechselten 174'689 Datadog A-Aktien den Besitzer.
Am 13.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 67,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 82,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Datadog A gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 885.65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Datadog A wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Datadog A.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,73 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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