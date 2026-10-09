Datadog A Aktie News: Datadog A zieht am Freitagabend deutlich an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,2 Prozent auf 290,79 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 292,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310'989 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Abschläge von 66,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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