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09.10.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A am Freitagnachmittag freundlich

Datadog A Aktie News: Datadog A am Freitagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 279,69 USD zu.

Datado a
236.95 CHF 5.94%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 279,69 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 282,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 275,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 58'236 Aktien.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 4,53 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 184,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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