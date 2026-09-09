Datadog A Aktie News: Bullen treiben Datadog A am Abend an

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 224,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 225,81 USD. Bei 210,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 493'245 Stück.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 23,05 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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