Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 218,62 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 220,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177'948 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,73 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Datadog A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 826.76 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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