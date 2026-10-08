Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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08.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Donnerstagabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 272,23 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 272,23 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 278,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237'202 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 6,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 63,92 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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