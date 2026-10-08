Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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08.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A steigt am Nachmittag
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 275,43 USD zu.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 275,43 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'788 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 278,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45'443 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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