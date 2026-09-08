Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Dienstagabend südwärts

Um 20:26 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 209,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 203,52 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 741'510 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 53,20 Prozent sinken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,64 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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