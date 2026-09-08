Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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08.09.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 205,85 USD abwärts.
Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 205,85 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 203,52 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 172'116 Datadog A-Aktien.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 109,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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