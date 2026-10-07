Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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07.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 274,85 USD.
Die Datadog A-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 274,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 274,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56'542 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 6,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 64,27 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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