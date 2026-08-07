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07.08.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A macht am Freitagabend Boden gut

Datadog A Aktie News: Datadog A macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 235,53 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 235,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 247,92 USD. Bei 233,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'201'505 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 292,35 USD markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 19,44 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 58,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Datadog A liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.01 Mrd. USD – ein Plus von 32,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 761.55 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Datadog A rechnen Experten am 12.08.2027.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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