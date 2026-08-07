Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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07.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 238,00 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,8 Prozent auf 238,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'750 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 247,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 469'006 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 58,73 Prozent wieder erreichen.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 07.05.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761.55 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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