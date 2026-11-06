Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 180,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 185,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 180,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 611'145 Datadog A-Aktien.

Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,17 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Datadog A-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Datadog A die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,72 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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