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06.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Anleger schicken Datadog A am Freitagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 179,99 USD.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 179,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 185,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,12 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 290'446 Aktien.
Bei einem Wert von 300,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.11.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,79 Prozent auf 1.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,72 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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