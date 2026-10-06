Datadog A Aktie News: Datadog A reagiert am Dienstagabend positiv

Die Datadog A-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 277,87 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 285,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 170'207 Stück.

Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 5,21 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,65 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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