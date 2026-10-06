Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Dienstagnachmittag

Das Papier von Datadog A konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 279,08 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,54 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 64'053 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Mit einem Zuwachs von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Abschläge von 64,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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