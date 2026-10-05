Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Abend fester

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 279,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'778 Punkten liegt. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 281,70 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200'310 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 4,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Mrd. USD – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826.76 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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