Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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05.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 279,10 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 279,10 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'756 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 281,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,81 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 59'403 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,75 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 64,81 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.12 Mrd. USD gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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