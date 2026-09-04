Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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04.09.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 213,48 USD ab.
Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 213,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,95 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'306 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 36,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 53,99 Prozent wieder erreichen.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,53 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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