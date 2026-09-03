Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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03.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 214,17 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 214,17 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 221,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 567'067 Datadog A-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 118,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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