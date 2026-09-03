Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 215,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'704 Punkten tendiert. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 221,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 220,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 322'305 Stück.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 54,32 Prozent Luft nach unten.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 826.76 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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