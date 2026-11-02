Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagabend massiv unter Druck

Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 6,0 Prozent auf 221,05 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 219,85 USD. Bei 235,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 641'096 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 55,57 Prozent sinken.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Datadog A.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,54 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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