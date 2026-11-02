Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,7 Prozent auf 224,13 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 222,63 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 204'788 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 300,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,18 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte Datadog A die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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