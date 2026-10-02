Datadog A Aktie News: Datadog A legt am Abend zu

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 277,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 281,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 280,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324'191 Stück gehandelt.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 182,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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