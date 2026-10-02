Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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02.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Datadog A zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 278,01 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 278,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,71 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 280,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 86'441 Datadog A-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 64,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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