Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 278,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Der Kurs der Datadog A-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,71 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 280,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 86'441 Datadog A-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 5,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 64,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick