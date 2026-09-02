Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochabend im Bärenmodus

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 6,0 Prozent im Minus bei 210,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Datadog A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 209,40 USD aus. Bei 219,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 556'094 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 38,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 114,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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