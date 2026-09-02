Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochnachmittag schwächer

Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,4 Prozent auf 214,05 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie sank bis auf 213,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 219,14 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 275'090 Datadog A-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,58 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,53 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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