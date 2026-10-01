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01.10.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A stabilisiert sich am Abend

Datadog A Aktie News: Datadog A stabilisiert sich am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Mit einem Kurs von 273,95 USD zeigte sich die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Datado a
231.31 CHF 1.22%
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Die Datadog A-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 273,95 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 278,75 USD. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 271,28 USD nach. Mit einem Wert von 278,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 358'166 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 6,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 178,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,53 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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