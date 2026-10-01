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01.10.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A büsst am Donnerstagnachmittag ein

Datadog A Aktie News: Datadog A büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 273,05 USD.

Datado a
231.31 CHF 1.22%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 273,05 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 271,28 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 128'217 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,07 Prozent. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 64,03 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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