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01.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 225,62 USD nach.

Datado a
189.47 CHF 0.49%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 225,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 223,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,71 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 237'247 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,58 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 56,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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