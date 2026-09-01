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01.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Nachmittag tiefer

Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 229,53 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 229,53 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'655 Punkten steht. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,13 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 231,71 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 93'143 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,35 USD erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 27,37 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 133,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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