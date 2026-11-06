Datadog A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Datadog A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 885.7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.20 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch