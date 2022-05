Datacolor-Aktie: Gewinnrückgang trotz Umsatzplus

Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast 15 Prozent auf 42,3 Millionen Dollar, wie Datacolor am Freitag mitteilte. Dazu hätten sowohl die breite und gut positionierte Produktpalette beigetragen als auch die grosse Nachfrage in allen Absatzregionen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um knapp 19 Prozent auf 3,8 Millionen Dollar, was eine EBIT-Marge von 9,0 Prozent (VJ 8,6%) ergab. Das Nettoergebnis lag mit 1,9 Millionen Dollar allerdings um deutliche 64 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damals hatte allerdings ein überdurchschnittlich hoher Finanzgewinn von 3,4 Millionen das Ergebnis angetrieben. Hier belastete nun aufgrund der starken Verwerfungen an den Finanzmärkten mit -1,4 Millionen ein Verlust.

Die grösste Wachstumsdynamik wurde erneut in der umsatzstärksten Region Asien verzeichnet, so Datacolor weiter. Dort erzielte das Unternehmen mit fast 42 Prozent den Löwenanteil seiner Verkäufe. Aus Europa stammten gut 31 Prozent der Umsätze und aus Nord- und Südamerika gut 27 Prozent.

Beim Ausblick ist Datacolor zuversichtlich. So soll das Ergebnis des Vorjahres mit Blick auf Umsatz und EBIT übertroffen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die verschiedenen Lockdowns, insbesondere in China, möglichst zeitnah aufgehoben würden, die Situation im Zulieferbereich sich normalisiere und der Krieg in der Ukraine keine weiteren negativen Auswirkungen habe. Zudem verfüge das Unternehmen über die nötige Flexibilität, um die Marktposition sowohl organisch als auch wenn möglich mit Zukäufen auszubauen.

dm/hr

Rotkreuz (awp)