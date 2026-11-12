Datacentrex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Datacentrex liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Datacentrex die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 USD gegenüber -0.770 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch