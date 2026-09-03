Data Watts Partners präsentierte Quartalsergebnisse

Data Watts Partners hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Data Watts Partners ein EPS von -0.050 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch