Data Storage stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Data Storage hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0.4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 93.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Data Storage 5.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch