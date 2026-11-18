Data Storage hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.36 USD. Ein Jahr zuvor waren 2.20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Data Storage im vergangenen Quartal 0.4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Data Storage 0.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch