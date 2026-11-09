Data Patterns (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Data Patterns (India) hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.86 INR gegenüber 8.79 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 56.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch